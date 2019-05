in foto: Foto di repertorio – bus notturno

La sindaca Virginia Raggi ha presentato il piano di Atac per aumentare l'offerta di trasporto pubblico nelle ore notturne. L'obiettivo è diminuire il traffico soprattutto nel weekend per chi si reca nei quartieri della movida e per i lavoratori notturni. Per il vicepresidente vicario dell'Aula Giulio Cesare Enrico Stefàno si tratta di "una riforma molto importante partita dal presupposto che alcuni pezzi di città non avevano collegamento notturno. Per i cittadini avere un trasporto efficiente anche di notte è importante. Ed è un segnale verso le periferie a cui siamo tutti legati. Sentirsi collegati alla citta è sentirsi parte della città". Con queste novità, ha spiegato l'assessore alla Mobilità, Linda Meleo, "territori che a oggi sono completamente scoperti dalle linee notturne avranno anche loro questo servizio. È una scelta che facciamo, è bene ribadirlo, a favore in particolare delle periferie. Avremo ben 46 linee che possono servire l'intera città". Nello specifico 20 quartieri avranno per la prima volta un collegamento notturno: corso Trieste, Porta di Roma, Bufalotta, Cinquina, Montespaccato, Pineta Sacchetti, Villa Bonelli, Monti Tiburtini, lungotevere Testaccio, viale Marconi, via Aurelia, Malagrotta, Grottarossa, Casal Tidei, via Palmiro Togliatti, via della Pisana, la parte sud di via Torrevecchia e Quartaccio.

Roma, le novità sui bus notturni Atac

Night to 2 (Nto2): 15 linee diurne prolungheranno il loro orario fino alle 2 (attualmente si fermano a mezzanotte). Servizio attivo dal 3 giugno 2019. Queste linee sono state scelte perché molte di esse incrociano le stazioni della metropolitana, le cui corse, il venerdì e il sabato, sono attive fino all'1 e 30. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di aprire le metropolitane il venerdì e il sabato fino alle 2 di notte.

38 Porta di Roma – Termini

44 Montalcini (Villa Bonelli) – Teatro Marcello

61 Balsamo Crivelli (Casal Bruciato) – Villa Borghese

86 Conca d'Oro (Metro B1) – Marmorale (Cinquina)

170 Agricoltura (Eur) – Marconi – Termini

246 Cornelia (Metro A) – Malagrotta

301 Grotta Rossa – Augusto Imperatore (Prati)

314 Largo Preneste – Tor Sapienza- Collatina – Casalone

404 Ponte Mammolo – Casal Monastero

444 Ponte Mammolo – Bonifacio (Torraccia)

451 Cinecittà (Metro A) – Togliatti- Ponte Mammolo (Metro B)

664 Colli Albani (Metro A) – Cosoleto (Capannelle)

881 Avanzini – Gregorio VII – Paola (centro storico)

916 Piazza Venezia – Gregorio VII – via Andersen

980 Pane (Montespaccato) – Boccea – Pineta Sacchetti – San Filippo Neri

Night to 5 (Nto5): servizio attivo da lunedì 10 giugno 2019 con linee in strada dalle 23.30 alle 5. La Nto5 prevede il potenziamento di 13 linee (esteso il percorso e aumentata la frequenza) e l'introduzione di 3 nuove linee:

N543 che prende il posto delle corse prolungate della N12 (Venezia – Togliatti).

N74 Laurentina – Tor Pagnotta- In questa zona a breve aprirà anche un corridoio filoviario.

N075 – Largo Preneste – via Prenestina – Torre Angela – Ponte di Nona – Colle degli Abeti+

Cambierà anche il nome di alcune linee notturne già attive: per esempio la N1 cambierà il nome il NMA (Notturno Metro A).