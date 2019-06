Metro B e Metro C rallentate per guasti nella mattinata di oggi, 21 giugno 2019. Per quanto riguarda la Metro C, Atac segnala rallentamenti in direzione di San Giovanni per un intervento tecnico nelle stazioni di Torrenova e Grotte Celoni. Per quanto riguarda la Metro B, invece, è rallentata sull'intera tratta per un guasto tecnico nei pressi della stazione di Circo Massimo.

Per quanto riguarda la Metro A, si segnala che, a causa di lavori programmati di rinnovo dell'infrastruttura, nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 giugno la circolazione della linea non sarà attiva nella tratta Anagnina <-> Subaugusta. Attivo servizio bus sostitutivi denominati MA8.