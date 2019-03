in foto: Foto La Presse

"Un augurio al Bambin Gesù, ospedale all'avanguardia dell'intera comunità scientifica nazionale e internazionale, anche grazie all'entusiasmo dei giovani ricercatori" ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante la cerimonia per i 150 anni dalla fondazione dell'ospedale pediatrico romano all'Auditorium San Paolo, nella sede dei laboratori dedicati alle indagini genetiche e cellulari, centro di ricerca pediatrica tra i più grandi a livello europeo. "È difficile immaginare a Roma qualcuno che non abbia avuto contatti o esperienze con l'ospedale per sé, per i figli o per i nipoti" ha detto Mattarella, che ha ricordato come l'apprezzamento sia "diffuso e condiviso" e che il Bambin Gesù ha "la riconoscenza dell'intera Repubblica". Presenti ai festeggiamenti il segretario di Stato della Santa Sede, cardinale Pietro Parolin, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e la sindaca di Roma, Virginia Raggi. In apertura la presidente dell'ospedale, Mariella Enoc, ha ricordato il professor Valerio Nobili morto per un malore venerdì scorso sui binari del tram 19 in piazza Thorvaldsen, mentre era in sella alla sua bicicletta. "Abbiamo deciso si dedicare l'Auditorium della struttura di San Paolo a un grande medico, scienziato e docente oltre che una bellissima persona". E ha spiegato come l'ospedale "svolga un servizio straordinario di cura e di intensa attività di ricerca: oltre 400 progetti, 250 sperimentazioni, 13 mila pazienti rari, 16 nuove malattie orfane di diagnosi identificate nell'ultimo anno".

L'ospedale pediatrico Bambino Gesù, ricorda Parolin, "nasce da una intuizione ispirata, trova concretezza in un progetto, cresce con il protagonismo dei singoli e con il sostegno della comunità e si distingue nella sua storia per essere solidale con chi soffre, oltre che essere efficace nel soccorso prestato". Ha poi proseguito Zingaretti: "Il Bambin Gesù è un luogo del mondo, della scienza e della ricerca, spesso individuato come unico luogo della speranza. L'esempio perfetto di quello che possiamo chiamare la buona sanità". La sindaca Raggi ha definito l'ospedale "una grande ricchezza per Roma, un'eccellenza fatta di tanti volti e un orgoglio per la capitale d'Italia". Anche il premier Giuseppe Conte ha dedicato un pensiero alla ricorrenza: "Un grazie speciale all'ospedale Pediatrico Bambin Gesù, eccellenza italiana che da 150 anni mette in campo professionalità, impegno, passione e competenza, per garantire la salute dei più piccoli", si legge nel post pubblicato sui social.

L'ospedale Bambin Gesù di Roma, il primo vero ospedale pediatrico italiano, è stato aperto ufficialmente il 19 marzo del 1869 e quest'anno ha festeggiato i primi 150 anni di vita con una lunga storia alle spalle. Lo slogan scelto per le celebrazioni del centocinquantenario è ‘Il futuro è una storia di bambini'. "Il futuro del Bambino Gesù è contenuto nella memoria viva delle nostre radici, con l'obiettivo, ieri, come oggi e anche domani, di far scomparire le malattie che colpiscono i bambini, trovando un nome e una cura a quelle che non ancora lo hanno. Il Bambino Gesù è nato da un’idea alta di carità a cui si è mantenuta fedele in 150 anni e, ora come allora, la forma più alta di carità è la scienza, la competenza dell’assistenza, la ricerca senza soste", il commento della presidente Mariella Enoc. Nel corso dell'evento del 19 marzo è stato presentato un trailer del documentario “Una storia di bambini” realizzato da Tv2000.