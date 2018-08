in foto: La figlia di Morgan e Asia Argento

Dopo l'indagine interna è arrivata la denuncia. Anna Lou Castoldi, 17enne figlia del cantante Morgan e dell'attrice Asia Argento, è stata denunciata per aver imbrattato un autobus del servizio pubblico di Roma. A presentare l'esposto in procura, secondo quanto riferito dal quotidiano "Il Messaggero", è stata la stessa Atac, azienda municipalizzata dei trasporti che a fine luglio, quando era emersa la vicenda, aveva avviato un'indagine interna sull'episodio. Dopo aver individuato l'autobus imbrattato e averlo ripulito, l'azienda ha deciso di presentare una denuncia in procura. I legali dell'Atac avevano d'altronde già anticipato che avrebbero valutato ogni iniziativa a tutela dell'azienda.

La figlia di Morgan e Asia Argento rischia adesso di pagare una multa da 300 a mille euro, dal momento che la reclusione (altra pena prevista dall'articolo 639 del codice penale), essendo la giovane minorenne e incensurata, sembra un'ipotesi inverosimile. Anna Lou Castoldi, dopo che la notizia dell'imbrattamento era diventata virale, aveva chiesto scusa su Instagram: "È vero, ho fatto una cosa di cui non mi vanto, un errore, lo capisco – aveva detto in una "storia" sul social network – Ho sbagliato e chiedo scusa. Non però in modo formale, conformista, come chi lo ‘deve' fare, ma chiederò scusa in modo sincero, col cuore e con la testa, alle persone che ho offeso, non a chi non ha nulla a che fare con quello che è successo e parla solo per offendermi". Proprio Instagram era stato il mezzo attraverso il quale la ragazzina aveva reso pubblica la propria bravata, pubblicando una foto che la ritraeva soddisfatta accanto a un sedile imbrattato mentre faceva con le mani il segno di vittoria.