"È vero, ho fatto una cosa di cui non mi vanto, un errore, lo capisco", ha scritto Anna Lou Castoldi su Instagram. La figlia dicisassettenne di Asia Argento e Morgan, si è scusata pubblicamente in una "storia" per aver imbrattato il sedile di un bus Atac e averne postato poi le immagini in maniera soddisfatta. Nella lettera pubblicata in un modo non convenzionale, ha scritto: "Ho sbagliato e chiedo scusa. Non però in modo formale, conformista, come chi lo ‘deve’ fare, ma chiederò scusa in modo sincero, col cuore e con la testa, alle persone che ho offeso, non a chi non ha nulla a che fare con quello che è successo e parla solo per offendermi". La ragazza probabilmente si riferisce alle numerose critiche al suo gesto ricevute specialmente su Facebook, dove le foto sono state condivise e commentate, nonostante la giovane avesse cancellato le foto.

Le critiche su Facebook

"Scuse sì ma a modo mio e non a tutti". Non, per esempio, a chi "non c’entra nulla, non sa nulla di me, non è minimamente toccato da questo fatto, non sa nulla di mio padre e mia madre e di cosa possa significare essere figlia loro, se un privilegio o una condanna, certo non una colpa, ma soprattutto (e questo vale per tutti) non sa cosa significa avere 17 anni oggi, in questo mondo privo di tenerezza, di esempi, violento e disumano".

Poi, continua, ha provato a spiegare il gesto incivile commesso sull’autobus con la sua giovane età: "Gli errori li commettiamo tutti, gli adolescenti, poi, sono una miniera di sbagli perché fanno esperienza, e ogni sbaglio serve sempre per insegnarci qualcosa. Non venitemi a dire però che quello che ho fatto è una cosa strana per una ragazza della mia età: non è altro che una ragazzata. Ma ciò non mi giustifica, e per questo chiedo personalmente scusa".

La posizione di Atac

Ma imbrattare mezzi di trasporto pubblici è un reato punibile secondo l'articolo 639 del codice penale, con la reclusione da uno a sei mesi o con una multa da 300 a 1.000 euro. "L'azienda si è mossa tempestivamente per identificare il bus imbrattato e ripulirlo, abbiamo attivato l'ufficio legale che sta valutando ogni iniziativa a tutela" ha spiegato Atac, contattata da Fanpage.

"Chiedo scusa alle persone che dovranno pulire (magari se si fosse presentata all’Atac, armata di spugne e detersivi, chiedendo di poter provvedere di persona sarebbe stato ancora meglio, ndr), alle persone che si sono sporcate magari anche l’unica giacca che hanno, a chi lavora lì e ha visto violato il suo ambiente di lavoro, a tutti i contribuenti, perché i lavoro straordinario di chi dovrà pulire sarà accollato e distribuito a tutti i cittadini sotto forma di tasse, e alle persone che hanno subito il disservizio causato dalla momentanea mancanza di un mezzo pubblico, fermo per manutenzione".

Le scuse ai genitori Asia Argento e Morgan

Infine, un pensiero ai genitori, anche loro aspramente criticate dalle "tastiere", nuovo e fresco pretesto per stimolare l'attacco dei loro haters e colpiti dai giudizi sull'educazione della loro figlia: "E poi sì, chiedo scusa ai miei genitori per aver dato un’altra occasione di criticarli".