in foto: Immagine di repertorio (Fonte: La Presse)

Tragico incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 6 giugno: un uomo di 37 anni è morto in via Casal del Marmo, nei pressi del cavalcavia del Grande Raccordo Anulare. Per cause ancora da chiarire, il 37enne, alla guida di una moto, si è scontrato con una macchina: per il centauro non c'è stato nulla da fare. A causa della violenza dell'impatto, è morto sul colpo: inutili i soccorsi, giunti non appena è partita la chiamata al 118. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il conducente della macchina coinvolta nell'incidente si è fermato subito a prestare soccorso ma, una volta sceso dalla vettura, ha visto il centauro già deceduto. Sul posto la polizia locale per i rilievi del caso, che dovrà determinare con esattezza la dinamica dell'incidente, ancora poco chiara.

Gli ultimi incidenti stradali mortali che hanno coinvolto centauri

Nelle ultime settimane sono stati due gli incidenti che hanno visto coinvolti dei centauri e che hanno sconvolto l'opinione pubblica. Il più recente è quello accaduto in via Settevene Palo, a Ladispoli, e che ha visto perdere la vita un 25enne del luogo, Gabriel Ilie. Il giovane stava viaggiando in sella al suo scooter Honda Sh125 quando ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente sull'asfalto, morendo quasi sul colpo. Il corpo del giovane è stato notato solo dopo da un passante, che ha chiamato i soccorsi, ma non hanno potuto fare nulla per lui se non dichiararne il decesso. L'altro incidente è invece quello che ha visto morire Davide Marasco, un 32enne che ha perso la vita mentre stava andando al lavoro: l'uomo è stato investito da un ubriaco a Tor Bella Monaca, poi fuggito in seguito all'incidente. Lascia una compagna e un figlio piccolo: e, per una tragica ironia della sorte, proprio in questi giorni gli sarebbe arrivata la macchina. Aveva deciso di non andare più in scooter, perché troppo pericoloso.