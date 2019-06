in foto: Foto di repertorio

Un'altra mattinata di attesa in mezzo al traffico per alcuni guidatori della Tangenziale Est a Roma. A congestionare la circolazione un incidente avvenuto intorno alle 08:30 di questa mattina, nel momento in cui molti conducenti si stavano recando a lavoro. Lo schianto ha coinvolto alcuni veicoli all'altezza del ponte dell'A24 in direzione San Giovanni, punto nevralgico della Tangenziale. Ancora non sono chiare le dinamiche dell'incidente, così come non è stato ancora accertato quanti veicoli siano rimasti coinvolti e se ci siano feriti. Una delle macchine incidentate occupava interamente la corsia d'emergenza, causando molti disagi al personale sanitario che stava giungendo sul posto. Per questo motivo è stato necessario rimuovere i mezzi coinvolti dal sinistro e chiudere il punto di strada in cui era avvenuto il tutto, ma la decisione da parte degli agenti di polizia locale ha causato molti problemi al traffico, rimasto bloccato fino alla decisione di deviare la viabilità sulla rampa per l'A24 vicina al Verano.

Altri disagi lungo la Tangenziale Est dopo l'incendio di ieri

Continuano i problemi alla circolazione lungo la Tangenziale Est, che in questo periodo è teatro di chiusure e di traffico bloccato. Soltanto ieri il tratto di strada in direzione San Giovanni era rimasto chiuso per precauzione a seguito di un incendio vicino alla stazione Tiburtina. Il fumo ha raggiunto la Tangenziale Est, causando paura tra gli automobilisti e molti disagi al traffico. Non solo ieri, ma anche l'incidente di oggi ha causato problemi alla circolazione in un tratto di strada dove i sinistri stradali sembrano essere all'ordine del giorno, visto anche l'alto numero di veicoli in transito lungo la Tangenziale Est. Le code sono state contenute dalla deviazione, ma il traffico è rimasto bloccato per molto tempo, esattamente come accaduto per un incidente sempre lungo la Tangenziale. In quel caso un autocarro prese fuoco vicino all'uscita di viale della Moschea, congestionando la viabilità e per ore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per cercare di domare l'incendio e gli agenti della polizia locale per i rilievi scientifici e per gestire la circolazione, che fino al loro arrivo era interamente bloccata.