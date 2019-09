È una dinamica tragica quella dell'incidente costato la vita a Christian Franciosi, vent'anni appena compiuti, e a K.L.H., giovane di 27 anni. Il sinistro è avvenuto alle 5 di domenica mattina sul Grande Raccordo Anulare all'altezza di Settebagni. Entrambi sono morti praticamente sul colpo: inutili i soccorsi, anche se tempestivi. I sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso. Secondo una prima ricostruzione dei fatti effettuata dalla polizia stradale di Settebagni, Christian stava viaggiando sulla sua auto, una Volkswagen Polo quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della macchina e si è schiantato contro il guardrail al centro della carreggiata. La vettura ha rimbalzato ed è tornata al centro della corsia, di traverso al senso di marcia. Christian in quel momento era ancora vivo, ed è sceso dalla vettura.

Incidente sul Gra, la vittime sono Christian Franciosi e K.L.H.

Purtroppo, proprio in quel momento, stava sopraggiungendo una moto, una Honda Cbr guidata da K.L.H., un ragazzo polacco di 27 anni di cui non si conoscono ancora le generalità complete. Il giovane non ha fatto in tempo a evitare Christian e lo ha preso in pieno. K.L.H. è stato sbalzato dalla moto ed è morto a causa delle ferite riportate a causa del violento impatto contro l'asfalto. Christian, invece, è deceduto dopo essere stato investito: anche le sue ferite erano troppo gravi e non c'è stato nulla da fare. Una tragedia costata la vita a due giovani, adesso pianti da entrambi le famiglie. Per consentire alla polstrada di effettuare tutti i rilievi l'Anas ha dovuto chiudere il tratto nella carreggiata interna del Gra deviando il traffico sulla complanare per Firenze al fine di consentire la messa in sicurezza della strada. Sono 102 le persone morte dall'inizio di quest'anno in incidenti stradali. Un bilancio terribile, soprattutto nell'ultimo mese, costato la vita a molti giovani.