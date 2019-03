in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente a Tor Vergata, quartiere di Roma Est, dove un'auto ha travolto e ucciso un ciclista. Il dramma è accaduto questa mattina, martedì 5 marzo. La vittima è un uomo di 72 anni che al momento dell'accaduto stava percorrendo in bicicletta viale dell'Archiginnasio, quando, improvvisamente e per cause non note, una Mini Cooper guidata da un ragazzo di 25 anni l'ha urtato. Il 72enne è stato sbalzato dalla sella e ha fatto un volo di diversi metri, poi è caduto rovinosamente sull'asfalto. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha tentato di soccorrerlo, ma per l'uomo morto sul colpo, non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso a causa dei gravi traumi riportati dal violento impatto che purtroppo non gli hanno lasciato scampo. Secondo le informazioni apprese. Presenti gli agenti della polizia locale che hanno svolto i rilievi del caso e che stanno facendo gli accertamenti necessari per verificare eventuali responsabilità per la persona che era al volante.

Incidente stradale a Fondi: ciclista travolto e ucciso da un furgone

La mattina del 3 marzo un furgone ha travolto e ucciso un ciclista di 53 anni a Fondi, in provincia di Latina. Dopo l'impatto il conducente del mezzo si è fermato e ha dato l'allarme chiamando i soccorsi. Inutile l'arrivo dell'eliambulanza del 118. L'uomo è morto pochi istanti dopo il suo arrivo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Per consentire i rilievi del caso un tratto dell'Appia è stata chiusa dalla polizia.

Incidente stradale su via Aurelia: morto un ciclista

Il 28 febbraio scorso, su via Aurelia, a Santa Severa, Raffaele Bifulco, 71 anni, è morto in un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e la sua bicicletta. La macchina lo ha investito senza fermarsi a prestare soccorso. I carabinieri, dopo una serie di ricerche lo hanno arrestato. Si tratta di un 84enne che è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso e costretto agli arresti domiciliari.