in foto: Immagine di repertorio

Un brutto incidente stradale si è verificato oggi sulla via Aurelia, a Santa Marinella. Un ciclista è morto in un sinistro per cause ancora da accertare: sul posto si sono recati i Carabinieri di Santa Severa e Santa Marinella per procedere con le indagini e capire esattamente la dinamica dello scontro. Dalle prime ricostruzioni, l'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 11.50 del mattino su via Aurelia, all'altezza del chilometro 54,600, ossia a Santa Severa. Non si sa esattamente cosa sia successo, ma sono stati i passanti a chiamare l'ambulanza per soccorrere l'uomo investito. Della macchina che l'ha colpito, nessuna traccia. Le forze dell'ordine stanno cercando di rintracciare il pirata della strada, fuggito dopo aver colpito il ciclista.

Roma, investe ciclista sull'Aurelia e scappa: strada chiusa dall'Anas

Per il ciclista investito, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Nonostante i soccorsi intervenuti immediatamente sul posto e l'ausilio di un'eliambulanza, infatti, l'uomo è deceduto a causa della gravità delle ferite riportate. Sembra infatti che sia morto sul colpo, ma il 118 ha tentato comunque la rianimazione per tentare tutto il possibile per salvargli la vita. La strada dove è avvenuto l'incidente è temporaneamente chiusa e non si hanno ancora notizie sulla sua apertura: per questo l'Anas consiglia di controllare la situazione della viabilità sul sito e di guidare con prudenza. Questo non è l'unico incidente mortale avvenuto nelle ultime ore: solo ieri, a Latina, due persone sono decedute in seguito a un violento scontro. Una delle macchine ha preso fuoco: inutili sono stati i soccorsi per le persone all'interno dell'abitacolo. Una è morta immediatamente, l'altra è stata recuperata con l'eliambulanza ma è deceduta in ospedale.