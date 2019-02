in foto: I vigili del fuoco a lavoro sul luogo dello schianto

Una mattinata tragica quella del 27 febbraio: un uomo di 30 anni è morto in un violento incidente stradale avvenuto sulla Migliara 47, tra Sezze e Pontinia. Le dinamiche dell'incidente stradale sono ancora da accertare, ma dalle prime ricostruzioni due macchine si sono scontrate alle 6.30: a causa dell'impatto, molto forte, una delle due vetture ha preso fuoco. Immediato è stato l'intervento dei Vigili del Fuoco, subito accorsi sul posto per domare le fiamme e tentare di salvare le persone coinvolte nel sinistro. Purtroppo per un giovane ragazzo di trent'anni non c'è stato nulla da fare e ha perso la vita nello scontro. Per adesso non se ne conosce il nome e la sua identità non è stata ancora diffusa. Oltre a lui sono rimaste ferite due persone, di cui non si conoscono le generalità, che risultano tutt'ora in gravi condizioni. Sul posto oltre ai pompieri, anche la polizia locale e diverse ambulanze del 118. Entrambe le vetture sono finite fuori strada dopo il violento impatto e sono finite fuori strade: al termine dei rilievi saranno rimosse e la strada, al momento chiusa nel tratto interessato, potrà riaprire.

Grave incidente su via Laurentina: 5 vetture coinvolte

Un altro grave incidente, per fortuna questa volta senza vittime è avvenuto su via Laurentina, sempre nell'hinterland sud della capitale, all'altezza del chilometro 21 tra Pomezia e Trigoria. Nel maxi tamponamento sono rimaste coinvolte cinque vetture e si contano diversi feriti, per fortuna nessuno di questi sarebbe in gravi condizioni. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione nell'ora di punto, con la strada che è stata prima chiusa e poi istituito il senso unico alternato.