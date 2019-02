Un maxi tamponamento si è verificato nella mattina di oggi – mercoledì 27 febbraio – su via Laurentina, all'altezza del chilometro 21 tra Pomezia e Trigoria. Nell'incidente sono rimasti coinvolti cinque veicoli. Sul posto la Polizia Locale e i soccorsi del 118, giunti con diverse ambulanza per soccorrere le persone rimaste ferite. Da quanto si apprende nessuno dei passeggeri e degli automobilisti coinvolti è in grave condizioni. Inevitabili le conseguenze alla circolazione come conseguenza del sinistro, avvenuto proprio nell'ora di punta. Per rendere possibili le operazioni di soccorso e successivamente i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati, il tratto di strada interessato è stato prima chiuso e poi è stato istituito il senso unico alternato.

Schianto tra Sezze e Pontinia: auto va fuoco e muore 30enne

Un grave incidente è avvenuto sempre questa mattina in provincia di Roma, ma questa volta sulla strada Migliara 47, tra Sezze e Pontinia, nell'hinterland sud della capitale. Qui due auto si sono scontrate e una delle due vetture, finita fuori strada ha preso fuoco. L'incendio non ha lasciato scampo al 30enne che si trovava al volante morto tra il fumo e le fiamme. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, assieme al 118 e alle forze dell'ordine non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Altre due persone sono rimaste ferite: trasportate in ospedale sono in gravi condizioni.