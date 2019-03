Ancora un incidente stradale a Roma, ancora una volta coinvolte una moto e un auto. Stavolta il luogo del sinistro è Tor Marancia: lo scontro è avvenuto verso mezzanotte su via San Sebastiano, all'altezza dell'intersezione con via Ardeatina. Ferito il conducente della moto, che guidava una Kawasaki Gpz 750: è stato portato in ospedale in codice rosso e non si conoscono ancora le sue attuali condizioni. Sul posto sono arrivati gli agenti dell'VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale che stanno indagando sulla dinamica dell'accaduto: ancora non si sa come la moto e la macchina – una Jeep Renegade – siano arrivate allo scontro.

Roma, ancora un incidente in moto su via Tiberina: morto un giovane

Il pomeriggio del 20 marzo a Roma, su via Tiberina, si è verificato un altro incidente stradale che ha visto coinvolto un motociclista. L'uomo stava procedendo sulla via quando a un certo punto si è scontrato con un furgone che precedeva nel senso di marcia opposto. Per lui, purtroppo, non c'è stato niente da fare: nonostante la tempestività dei soccorsi del 118, il 30enne ha perso la vita. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche un'altra macchina che procedeva dietro il motociclista e che non è riuscita a sterzare in tempo per evitare l'impatto. Tutti i conducenti delle vetture sono rimasti feriti e portati in codice rosso all'ospedale, fortunatamente non in pericolo di vita. E un altro centauro ha perso la vita nella notte tra il 19 e il 20 marzo: Daniele Picarazzi, un giovane di 24 anni, è deceduto dopo uno scontro avvenuto nel comune di Velletri, alle porte di Roma. Il ragazzo procedeva in sella alla sua Honda Hornet quando ha impattato contro un'Audi che usciva da una strada privata. È stato sbalzato a diversi metri di distanza ed è rovinato sull'asfalto: purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare.