Un trentenne ha perso la vita nel pomeriggio di oggi – mercoledì 20 marzo – mentre percorreva in sella alla sua moto via Tiberina, nell'hinterland a nord di Roma. Erano circa le 15.2o quando all'altezza del chilometro 9.600, nel territorio del comune di Riano Flaminio, il centauro si è scontrato frontalmente con un furgone che proveniva nel senso di marcia opposto. Coinvolto nel sinistro anche una vettura che viaggiava invece alle spalle della motocicletta e il cui conducente non è riuscito ad evitare a sua volta l'impatto. Nell'incidente è rimasta gravemente ferita anche altre due persone, i conducenti degli altri mezzi coinvolti che, soccorsi dal personale sanitario del 118, sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. Da quanto si apprende non sono però in pericolo di vita nonostante le ferite riportate nella carambola.

Nulla da fare purtroppo per il centauro: morto sul colpo per le lesioni riportate nell'impatto, inutile ogni tentativo di rianimazione. Sul posto vigili del fuoco, la Polizia Locale e i carabinieri della stazione di Bracciano, che hanno eseguito i rilievi del caso prima di procedere alla rimozione dei veicoli incidentati per ripristinare la normale circolazione. Secondo una prima ricostruzione il conducente dell'autocarro avrebbe invaso la corsia del senso opposto di marcia per cause da chiarire.

Motociclista di 24 anni muore a Velletri

Ieri sera un incidente mortale alle porte di Roma ha coinvolto sempre un motociclista. Questa volta il sinistro è avvenuto nel comune di Velletri dove il 24enne Daniele Picarazzi ha perso la vita in sella alla sua Honda Hornet, a causa di un violento impatto contro un'Audi. Per il 24enne di Velletri, che stava tornando a casa, i soccorsi sono stati inutili e il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.