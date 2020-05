Gli agenti della polizia locale di Roma hanno denunciato una decina di studenti che avevano organizzato una festa in casa non autorizzata nella zona di San Giovanni nella serata di ieri, venerdì 15 maggio. Le pattuglie sono arrivate dopo le chiamate di molti residenti della zona che avevano sentito urla, musica e schiamazzi provenire dall'appartamento dove i ragazzi si erano dati appuntamento.

Festa in casa a Roma, denunciati studenti universitari

L'intervento dei vigili ha disperso l'assembramento. In casa, quando sono arrivati i poliziotti, c'erano universitari di varie nazionalità, tutti tra i 20 e i 25 anni. Gli agenti del I Gruppo "ex Trevi", giunti sul posto, hanno sanzionato i presenti per aver violato le disposizioni a tutela della salute pubblica in materia di prevenzione della diffusione del Covid-19.

File a fermate e affollamento: da lunedì rischio caos trasporti

A Roma oltre agli interventi per il mancato rispetto delle regole per il contenimento del virus, i maggiori timori per la diffusione del covid vengono dai mezzi di trasporto. Nei giorni scorsi Fanpage.it ha documentato le file di passeggeri in attesa di prendere la metropolitana all’ingresso della stazione Ponte Mammolo a Roma. Situazioni in cui, anche se i viaggiatori indossano la mascherina, è difficile rispettare la distanza sociale. C'è timore in vista della riapertura delle attività commerciali di lunedì 18 maggio, quando migliaia di persone torneranno a spostarsi nella città per recarsi al lavoro. La sindaca Virginia Raggi ha annunciato un piano con settanta pullman privati Gran Turismo per potenziare le linee di superficie e i collegamenti della metropolitana dalle 5 alle 9 del mattino.