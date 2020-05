in foto: La fila di persone in attesa all’ingresso della metro alla stazione Ponte Mammolo

In fila per prendere la metro dal mattino presto, dietro alle transenne, con la mascherina ma incolonnati gli uni dietro agli altri. Sono decine e decine i lavoratori costretti ad alzarsi prima del solito per prendere la metropolitana in tempo senza fare tardi al lavoro. Magazzinieri, addetti alle pulizie, impiegati nel commercio e nei lavori domestici e di cura e tutti coloro che non possono usufruire dello smart working nella fase 2. I lettori hanno segnalalato a Fanapage.it la fila al mattino all'ingresso della stazione di Ponte Mammolo: le persone in attesa del proprio turno per accedere alla banchina e salire a bordo del convoglio in transito non rispettano la distanza di sicurezza.

In fila all'alba al capolinea della metro B

Fanpage.it ha mostrato in un servizio come decine e decine di lavoratori che si spostano in città utilizzando i mezzi pubblici siano scostretti a mettersi in fila alle cinque di mattina fuori dai cancelli della metro B, per non arrivare tardi al lavoro. “Io scendo alle quattro e mezzo ogni mattina con il pullman, poi mi metto in fila e aspetto il mio turno. Non riesco mai a prendere la prima corsa, devo aspettare la seconda o la terza e spesso attaccando alle sei faccio tardi" ha raccontato una passeggera in attesa al capolinea di Rebibbia.

Bus troppo carico non può proseguire e l'autista chiama i vigili

Una questione quella degli spostamenti in città nel rispetto del distanzamento sociale, che riguarda anche il trasporto di superficie. Lo scorso 8 maggio i vigili urbani sono intervenuti in viale America all'Eur, all'altezza della fermata Tupini, per far scendere i passeggeri da un autobus della linea 708, che copre il tragitto tra i capolinea Versari e piazzale dell'Agricoltura. La vettura infatti era troppo carica e non poteva proseguire la corsa. L'autista ha chiesto l'intervento degli uomini della polizia locale di Roma Capitale.