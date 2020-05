in foto: Foto dal gruppo Facebook ’Noi, Utenti Atac E Tpl’

Il bus era troppo carico e i vigili urbani sono dovuti intervenire per fare scendere i passeggeri a bordo. I fatti sono avvenuti alle ore 8.25 di oggi, venerdì 8 maggio. A segnalare l'accaduto l'autista Atac in servizio a bordo della vettura della linea 708 che copre il tragitto tra i capolinea Versari e piazzale dell'Agricoltura. Secondo le informazioni apprese il mezzo stava percorrendo viale America, all'altezza della fermata Tupini, quando il conducente del veicolo è stato obbligato a fermarsi senza poter ripartire, perché, guardando dallo specchietto retrovisore si è accorto che erano salite troppe persone e che a bordo non era possibile mantenere la distanza di sicurezza prevista dal dpcm per contenere i contagi da coronavirus.

Impossibile mantenere la distanza di sicurezza a bordo del bus

A segnalare l'accaduto un passeggero: "Ci hanno fatto scendere dall'autobus perché eravamo in troppi – si legge in un post pubblicato su Facebook – Invece di aumentare le vetture. Siamo solo all'inizio, la gente è ancora poca…Che faremo in futuro?". Sul posto, per le operazioni a supporto del dipendente Atac, sono intervenuti gli agenti del Gruppo di Pronto Intervento Traffico della polizia locale di Roma Capitale, che hanno invitato i passeggeri in eccesso a bordo dell'autobus a scendere. La prima settimana della ripartenza della Capitale sta per concludersi, Roma nella fase 2 dovrà affrontare la sfida degli spostamenti, primi tra tutti, quelli che riguardano il trasporto pubblico, tenendo conto delle linee guida disposte nell'ordinanza della Regione Lazio che prevede, tra le altre regole, distanziamento sociale e obbligo di mascherine a bordo.