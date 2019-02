"A causa di importanti interventi Acea oggi alcuni quartieri, già avvisati nei giorni scorsi, potrebbero avere una diminuzione o interruzione del servizio idrico. Purtroppo anche la zona di Largo Beltramelli, non inserita nelle comunicazioni, è stata interessata dalla sospensione ed ho appena richiesto il posizionamento in loco di un’autobotte da cui i cittadini potranno rifornirsi fino al termine delle lavorazioni. Per particolari esigenze è attivo il numero verde che trovate nel link di seguito". Con questo messaggio la minisindaca del IV Municipio Roberta Della Casa prova a correre ai ripari, dopo la protesta di moltissimi cittadini che si sono ritrovati con i rubinetti a secco senza essere informati. I cittadini della zona di Largo Beltramelli, alle spalle di stazione Tiburtina, in particolare lamentano di non essere stati informati dall'azienda né dalle istituzioni. Così, dopo le numerose segnalazioni, anche il municipio si è attivato per richiedere la presenza di un'autobotte anche qui.

Il flusso idrico è stato interrotto per lavori di efficentamento e manutenzione sulla condotta del Nuovo Acquedotto Vergine. Disagi sono possibili fino alle 24.00 di oggi, sabato 16 febbraio, mentre da domani la situazione dovrebbe tornare alla normalità. I quartieri interessati sono: Tor Sapienza, La Rustica, Casal Bruciato, Colli Aniene, Tiburtino e zone limitrofe alla periferia nord est della Capitale. "Le autobotti – comunica Acea – saranno invece collocate in piazza Cesare de Cupis, viale Filippo De Pisis angolo Via di Tor Sapienza, via Collatina angolo via Giorgio De Chirico, via Prenestina angolo Via di Tor Sapienza, via Aretusa, 5, largo Augusto Corelli e piazza Riccardo Balsamo Crivelli. Per qualsiasi esigenza c'è il numero verde 800.130.335 a disposizione dei cittadini.