Le monoposto della Formula-E si preparano a darsi battaglia nella Capitale. Le macchine, totalmente elettriche, sono sulla bocca di tutti, sia per le polemiche che per la gara in sé. Ma quante sono effettivamente le auto elettriche presenti a Roma? In base ai dati del portale Continental la Capitale si colloca al primo posto per la presenza di mezzi elettrici in Italia, con circa un quinto dei veicoli presenti a Roma. Il podio è completato dalle province di Trento e Milano. Seguono poi le province in cui è maggiore il numero di colonnine di ricarica, come Bolzano e Firenze.

I dati, che risalgono al 2017, sono confermati dall'andamento generale dell'ultimo periodo. Non a caso l'anno scorso in Italia si sono contate circa 8mila auto elettriche, con un aumento +31,6% rispetto al 2016, quando erano appena 6mila unità. In questo quadro, emerso da un'analisi condotta Centro Studi Continental, Roma spicca come la città con la maggiore presenza dei veicoli elettrici, con oltre mille abitacoli presenti nella Capitale. Tuttavia Roma, nonostante abbia circa il 20% del parco circolante nazionale, ha un basso tasso di macchine che percorrono le strade capitoline, con soltanto la metà degli abitacoli effettivamente presenti sul suolo cittadino.

Le colonnine di ricarica

I punti dove ricaricare le macchine elettrice a Roma sono circa un centinaio, quasi tutti concentrati nel cuore della Capitale. In base alla mappa aggiornata sul sito Enel Drive si nota infatti che oltre la metà delle stazioni di ricarica sono collocate nel centro della città, nell’area che va dall'inizio della tangenziale est (San Giovanni) fino alla sua chiusura in corrispondenza di Valle Aurelia e Città del Vaticano. Fuori da questa zona ci sono alcuni impianti isolati in corrispondenza del Grande Raccordo Anulare e un piccolo raggruppamento nel quartiere Eur.