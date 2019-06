La cucina messicana è una delle più famose in tutto il mondo, sia per l'utilizzo delle spezie che per la semplicità dei suoi piatti, particolari sia per la varietà dei colori che per la loro bontà. L'emblema di questo universo culinario è la tortilla, una focaccia fatta interamente di farina di mais che accompagna tutti i piatti messicani, un unicum in tutta la ristorazione del mondo. Ma non solo: la cucina messicana vuol dire anche tacos, un piatto composto da carne mista a salsa guacamole, il tutto racchiuso proprio all'interno di una tortilla. Oltre ai burritos e ai nachos ci sono anche altri piatti a base di carne, tutti da scoprire per il loro gusto deciso e, ovviamente, piccante, un vero marchio di fabbrica delle prelibatezza culinarie del Messico. Da qualche tempo a Roma ha preso piede il cibo messicano, con centinaia di cittadini che si sono riversati nei vari ristoranti della Capitale per assaggiare le specialità tipiche di questa Nazione. Ecco quali sono i migliori ristoranti messicani della Capitale, dove poter vivere a pieno un viaggio nella cucina e nei gusti di questo Paese:

Il Maybu a via Candia

Tra i migliori ristoranti messicani a Roma troviamo il Margaritas y Burritos (Maybu) a via Candia, un angolo di paradiso per gli amanti del cibo del Paese del centro America. Il locale nasce come un fast food, ma al tempo stesso prevede alcuni tavolini dove potersi sedere per assaporare i tacos, specialità del locale a due passi da piazza San Pietro. A capo della cucina c'è Diana Beltran, chef di origini messicane ma romana d'adozione. Grazie alla sua esperienza tra i tavoli del Messico fornisce ai cittadini romani un'autentica esperienza in questa branca della ristorazione, con piatti autenticamente locali. Il locale si trova in via Candia 113 ed è aperto tutti i giorni tranne il lunedì.

Il Coney Island Street Food

Vicino al Maybu si trova il Coney Island Street Food, che riprende il nome da un quartiere residenziale di Brooklyn frequentato prevalentemente da messicani. Punta di diamante del locale sono i burritos, oltre ai tacos di pollo e ai nachos in salsa guacamole. Il locale è molto frequentato, soprattutto la sera, dove si può assaporare ogni pietanza tipica del luogo comodamente seduti al tavolo. Il ristorante si trova a due passi dal Maybu, precisamente a via Francesco Caracciolo 29. È aperto tutti i giorni tranne il lunedì.

Il Tacos and Beer nel quartiere Monti

Il Tacos and Beer si trova in via del Boschetto 130, nel quartiere Monti. È uno dei locali più conosciuti in zona ed è molto frequentato dai giovani, che si fermano per assaporare i piatti locali passando qualche minuto sorseggiando la bevanda alcolica tipica del Messico, la tequila. Il ristorante fornisce un'ampia gamma di prodotti, da quelli classici dello street food passando per piatti più elaborati, fino ai dolcissimi churros al cioccolato. Il locale apre ogni martedì alle 12:30 e chiude la domenica sera intorno a mezzanotte.

Il Gustamundo a Baldo Degli Ubaldi

Chiudono il cerchio Gustamundo, a due passi dalla fermata della Metro A Baldo degli Ubaldi. Il locale è celebre per i nachos con salsa piccante e guacamole, un piatto che l'ha reso popolare sia in zona che in tutta Roma. Dietro i piatti si nasconde anche un grande amore per il sociale, nato dalla spinta propulsiva del titolare del ristorante messicano "El Pueblo" Pasquale Compagnone: qualche anno fa, insieme a Gustamundo, ha avviato una collaborazione con vari centri d’accoglienza per organizzare cene tipicamente messicane, facendosi aiutare da rifugiati e migranti di tutta Italia. Il locale si trova in via Giacinto de Vecchi Pieralice 38 ed è aperto dal lunedì al sabato, con domenica previsto come giorno di chiusura.

Messico e la Cucaracha in Prati

Chiude il cerchio la Cucaracha, situato in via Mocenigo 10. Il ristorante racchiude tutte le specialità tipiche del Messico, accompagnate dal liquore tipico del Paese del Centro America, il Mezcal, autentico marchio di fabbrica del locale. Le pietanze vengono tutte servite con una tortilla e vanno rigorosamente mangiate con le mani, esattamente come si usa fare nella cucina messicana. Su tutti i piatti del locale spiccano le enchiladas, delle tortillas ripiene condite con salsa chili. La Cucaracha è aperto dal lunedì al sabato esclusivamente a cena, con il riposo previsto per tutta la domenica.