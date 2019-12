in foto: Immagine di repertorio.

Tragedia nella notte nel cuore della Capitale, dove due ragazze di sedici anni sono state investite ed uccise da un'automobile. La vicenda è accaduta nella zona di Ponte Milvio, all'altezza di corso Francia, strada a scorrimento veloce che si trova a due pazzi dal cuore della movida romana. Dalle primissime ricostruzioni, pare che le due ragazze stessero attraversando la strada quando, improvvisamente, un'autovettura le ha travolte. L'automobilista, un giovane di 20 anni, si è subito fermato per prestare soccorso, prima dell'arrivo dei sanitari del 118.

Ma per le due giovani non c'è stato niente da fare: il personale medico giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il loro decesso. Sul luogo dell'incidente anche la Polizia Locale di Roma Capitale, che ha preso in consegna l'automobilista per sottoporlo ai test per verificarne l'eventuale assunzione di alcol e droga. La dinamica è ancora tutta da ricostruire: quel che è certo è che in quel momento la strada fosse molto bagnata a causa dei violenti acquazzoni riversatisi sulla Capitale nelle ore precedenti, e che nella notte tutta Roma è stata investita da una forte tempesta di vento. Indagano sull'investimento che ha portato alla morte delle due giovani, gli agenti della Polizia Locale del Gruppo Parioli. Non si conoscono ancora le identità delle due ragazze morte nella notte. Notte appena trascorsa che è stata fatale anche per un motociclista romano che, alle prime luci dell'alba, si è scontrato con un'automobile su via Marco Polo, in zona Ostiense: l'impatto tra i due veicoli è stato tremendo, e per il conducente dello scooter elettrico non c'è stato scampo. Su questa vicenda indagano gli agenti della Polizia Municipale, anch'essi al lavoro per ricostruire la dinamica di quest'altro scontro.