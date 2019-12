Tragedia alle prime luci dell'alba di oggi in zona Ostiense, dove un motociclista è morto dopo un incidente: il suo mezzo si è infatti scontrato con un'automobile su via Marco Polo, poco prima delle 7 di oggi, domenica 21 dicembre. Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente: indagano gli agenti della polizia municipale, giunti sul posto assieme ai soccorsi che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo a bordo del motorino elettrico.

Si aggrava così il bilancio delle vittime di incidenti stradali nella Capitale: poche ore prima, a perdere la vita erano state due ragazze di sedici anni che, dall'altra parte della città, si trovavano in strada. Le due giovanissime si trovavano su corso Francia, in zona Ponte Milvio, per raggiungere i luoghi della movida romana, quando sono state investite e uccise sul colpo da un'automobile guidata da un ventenne. Nonostante il giovane si sia fermato subito a prestare soccorso, per loro non c'è stato niente da fare e i sanitari del 118 hanno potuto solo constatarne l'ormai avvenuto decesso. Il giovane, in questo caso, è stato preso in consegna dagli agenti della polizia locale dei Parioli, che lo hanno anche sottoposto ai test per verificare l'eventuale presenza di alcol e droga nel sangue. Anche in questo caso, la dinamica dell'incidente è tutta da chiarire. Non è escluso, infatti, che il maltempo di queste ore possa aver contribuito a rendere le strade particolarmente scivolose, vista la fitta pioggia che si è riversata su tutta Roma, assieme a violente raffiche di vento che hanno flagellato la Capitale.