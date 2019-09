Una rivolta è scoppiata nel CPR di Ponte Galeria a Roma lo scorso venerdì, dove si sono registrati danni alla struttura e materassi dati alle fiamme. Protagonista della protesta in particolare modo è stato un gruppo di cittadini nigeriani, dopo che ha avuto la notizia del loro imminente rimpatrio forzato. I CPR (Centri di Permanenza e Rimpatri che hanno sostituito i CIE) sono strutture dove le persone vengono trattenute nonostante su di loro non pesi nessuna condanna o procedimento giudiziario. Una forma di detenzione amministrativa su cui pesano da sempre – ovvero 3dalla nascita dei CPT all fine degli anni '90 – molte critiche, anche per la scarsa trasparenza e accessibilità per associazioni e osservatori. La struttura di Ponte Galeria è stata più volte protagonista di rivolte, fughe e proteste anche plateali, come quando un gruppo di migranti detenuti si cucì la bocca nel 2014 per protesta.

Il Garante Nazionale dei Detenuti, ha diramato una nota per spiegare la situazione all'interno del CPR romano dopo la rivolta, da cui emerge come due sezioni siano state rese inutilizzabili dall'incendio, che alcuni migranti sono stati trasferiti in altre strutture e che alcuni dei reclusi sono stati costretti a dormire all'aperto: