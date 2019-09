Rivolta al centro di accoglienza di Ponte Galeria: in questo momento è in atto una protesta da parte dei migranti all'interno della struttura e quattro sezioni sono andate a fuoco. Non è ancora chiaro cos'è che abbia scatenato la rivolta: per ora all'interno della struttura tutto tace e le persone all'interno di Ponte Galeria non hanno ancora comunicato con l'esterno il motivo di quanto accaduto. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, non ci sarebbero feriti nel rogo né tra i migranti né tra le forze dell'ordine. Le fiamme, inoltre, sarebbero state domate entro brevissimo tempo. Nessuna delle persone che hanno partecipato alla protesta sarebbe stata arrestata. Gli attivisti della campagna LasciteCIEentrare stanno cercando di rintracciare qualche parlamentare che possa entrare all'interno della struttura e capire cosa sia effettivamente accaduto, ma per ora non hanno ricevuto risposta dal mondo politico.

La manifestazione di protesta sarebbe nata perché alcuni migranti non volevano essere trasferiti dal CPR di Ponte Galeria. E così hanno dato fuoco ad alcuni suppellettili all'interno delle sezioni: l'incendio è stato domato in poco tempo e l'emergenza sarebbe rientrata. Nonostante questo, la situazione all'interno sarebbe ancora molto tesa.