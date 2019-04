Non potranno tornare a scuola i bambini del plesso Girolami dell'istituto comprensivo Margherita Hack, a Monteverde Nuovo. Dopo il crollo del controsoffitto, infatti, la scuola è stata dichiarata inagibile: i 700 ragazzi che frequentato la struttura, quindi, non potranno più entrare nelle loro classi almeno fino a settembre. All'inizio non si pensava che la scuola sarebbe stata rimasta chiusa così a lungo: senza contare che, subito dopo il crollo (avvenuto nella giornata di mercoledì), i ragazzi erano tornati a fare lezione. Solo nel pomeriggio di giovedì l'istituto è stato dichiarato inagibile e chiuso. Subito è scattata la protesta dei genitori, preoccupati del fatto che i figli fossero andati a scuola in una situazione di pericolo. E sembra che la situazione fosse più grave del previsto, dato che si è deciso di interdire l'accesso agli studenti per diversi mesi.

I ragazzi del Girolami divisi in due o tre istituti

Ma come faranno i 700 ragazzi del plesso Girolami adesso che la scuola è stata dichiarata "temporaneamente inagibile"? Per adesso dovranno rimanere a casa, almeno fino a domani. Ma, se non saranno trovate soluzioni alternative entro breve, gli studenti dovranno rimanere a casa ancora per qualche giorno. Attualmente sembra che molte scuole si siano offerte di ospitare i ragazzi nelle loro classi, e il preside dell'istituto sta vagliando le proposte per capire quale sia la soluzione migliore. Quello che si vorrebbe provare a fare è dividere i ragazzi del Girolami in massimo tre strutture diverse, in modo da non disperderli troppo e non arrecare disagi alle famiglie. Alcune di loro, infatti, hanno anche due o tre figli all'interno della scuola. Per adesso, però, nulla si sa ancora sul ritorno in classe: nei prossimi giorni saranno fatte ulteriori riunioni per capire una possibile data di rientro.