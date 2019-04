in foto: Il tetto crollato in una scuola di Roma

All'Istituto Comprensivo Margherita Hack, plesso di largo Girolami, zona Colli Portuensi a Roma, è crollato il soffitto di un'aula. Il fatto è avvenuto intorno alle 14 di oggi, 3 aprile, mentre alcuni operai stavano eseguendo lavori di ristrutturazione e mentre, soprattutto, i bambini si trovavano tutti a mensa per il pranzo. Fortunatamente, quindi, nessuno è rimasto ferito, ma tutti i bambini sono spaventati per quanto accaduto. I genitori sono stati immediatamente chiamati per riportare a casa i loro figli.

Angelo, un papà di un bimbo che frequenta la scuola, ha caricato su Facebook un video in cui viene mostrato il crollo e ha spiegato: "Questo è quello che succede in una scuola materna, nella classe di mio figlio. Ci hanno chiamato dieci minuti fa mentre i bambini erano a mensa, dicendoci che era caduto il soffitto della loro classe. Questo è quello che succede dentro una scuola materna, con il soffitto che cade. La fortuna era che i bimbi erano a mensa e non in classe".

Il crollo potrebbe essere stato provocato dagli operai

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il crollo del tetto potrebbe essere stato provocato dagli stessi operai. Molti genitori si stanno chiedendo perché quei lavori erano eseguiti durante le ore di lezione e non in altri orari. Il boato provocato dal crollo è stato sentito in tutto l'istituto e ha spaventato tutti, sia gli alunni che i professori.

“Siamo di fronte a una emergenza nazionale che nessuno vuole assumere nei fatti ma solo a parole, non possiamo continuare in questo modo. Chiediamo al Comune di Roma di farsi parte attiva del monitoraggio della sicurezza degli edifici scolastici della Capitale. Vista la situazione si sostanziale inerzia delle Amministrazioni siamo pronti a denunciare presso tutte le autorità preposte omissioni, carenze e inefficienze. Non possiamo più avere pazienza verso comportamenti potenzialmente lesivi della sicurezza, incolumità dei nostri figli e di chi nelle scuole ci lavora", le dichiarazioni di Elio Rosati segretario regionale di Cittadinanzattiva Lazio.