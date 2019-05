in foto: Immagine di repertorio

È stato ritrovato qualche ora fa il portafoglio di Fulvio Di Simone, il ciclista 54enne che ha perso la vita sabato in un incidente stradale sulla Tiburtina, poco prima delle 14. L'uomo è morto poco dopo lo scontro con un camion ed è finito sotto le ruote del mezzo: per lui non c'è stato nulla da fare, le ferite riportate erano troppo gravi. Una vicenda tragica, che ha assunto contorni ancora più neri quando, il giorno dopo la morte, la moglie dell'uomo ha ricevuto delle notifiche dalla banca in cui veniva avvertita che qualcuno aveva prelevato 500 euro con la carta di credito del marito defunto. Il prelievo era stato fatto il giorno prima, ma non poteva essere stato Fulvio perché era già morto da alcuni minuti. Qualche sciacallo, quindi, aveva approfittato del trambusto per rubare i suoi averi e sottrargli dei soldi, facilitato dal fatto che il pin fosse stato scritto su un foglietto lasciato all'interno del portafogli. Questo gesto è stato molto grave non solo per il furto, ma anche perché ha reso molto più difficile l'identificazione del ciclista, lasciando nello sconforto e nella disperazione la famiglia per ore.

Roma, ciclista morto sulla Tiburtina, la moglie: "Non perdono"

Dopo alcuni giorni di ricerche, la polizia ha arrestato un uomo di cinquant'anni che lavora come operaio e che è stato accusato di aver rubato il portafoglio di Fulvio Di Simone. L'uomo è stato identificato grazie ad alcuni tatuaggi ben visibili sulle braccia che sono stati immortalati dalle telecamera di videosorveglianza della banca in cui è andato a prelevare. Dopo averlo arrestato, gli agenti sono riusciti a trovare anche il portafoglio del ciclista morto sabato. Per farlo hanno costruito una mappa per risalire alle possibili strade percorse dall'uomo una volta rubati i soldi della vittima, partendo dal bancomat in cui sono stati fatti i prelievi. Il portafoglio è stato ritrovato in via Fiorentini: sarà riconsegnato alla famiglia al termine delle indagini. "L'autista del camion che lo ha investito lo perdono perché è stato un incidente – ha detto la moglie dell'uomo – Ma non chi ha compiuto questo gesto ignobile".