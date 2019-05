in foto: Immagine di repertorio

È un 50enne italiano lo sciacallo che rubò il portafogli a Fulvio Di Simone, il ciclista investito e ucciso sulla via Tiburtina a Roma lo scorso venerdì 17 maggio. La vittima era stata trovata a terra, riversa al suolo senza documenti, perché l'uomo, ora fermato, gli aveva portato via il bancomat, insieme alla patente e alla Carta d'Identità. A rintracciare il responsabile del gesto sono stati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale IV gruppo Tiburtino. I poliziotti hanno sequestrato e passato al vaglio le riprese da oltre venti telecamere di videosorveglianza di zona, immagini grazie alle quali a seguito di indagini sono riusciti a risalire alla sua identità. Una volta individuato, lo hanno bloccato oggi pomeriggio, a cinque giorni dall'accaduto, mentre si trovava nel territorio di Guidonia Montecelio, vicino Roma. Sull'esito delle indagini si è espresso comandante generale della polizia locale di Roma Capitale, Antonio Di Maggio: "Complimenti agli agenti del IV Gruppo Tiburtino, non è stato facile risalire alla persona che ha compiuto questo furto – ha detto Di Maggio – Un gesto ignobile, viste le circostanze in cui è avvenuto, pochi minuti dopo un tragico incidente, e che qualifica l'uomo che abbiamo identificato". L'uomo è stato portato negli uffici essere sottoposto agli accertamenti del caso.

Ciclista travolto e ucciso derubato del portafogli

I fatti risalgono all'inizio dello scorso fine settimana, quando Fulvio Di Simone, infermiere 54enne sposato e con due figli, appassionato di ciclismo, stava percorrendo in sella alla sua bicicletta via Tiburtina, all'altezza del Grande Raccordo anulare, in direzione centro. Erano circa le 14 quando un camion improvvisamente lo ha travolto, facendolo cadere dalla sua bicicletta e trascinandolo per diversi metri. L'uomo è morto sul colpo, rimasto incastrato sotto alle ruote del mezzo pesante, fino all'intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto il cadavere. Ma prima dell'arrivo dei soccorritori, l'uomo identificato si è avvicinato al corpo e ha portato via il portafogli trovato per terra, effettuando due prelievi dal bancomat. Sull'accaduto era intervenuta la moglie della vittima che ha detto di aver perdonato il camionista che ha ucciso il marito ma di non poter perdonare il ladro che l'ha offeso "derubandolo mentre moriva".