in foto: Foto di repertorio

Tanta paura questa mattina lungo il Grande Raccordo Anulare, dove per cause ancora in fase di accertamento una Lancia Ypsilon sarebbe rimasta avvolta dalle fiamme. L'incendio ha causato molti disagi alla circolazione, con l'allerta che è scattata dopo le 12 per quanto accaduto lungo il tratto stradale tra la via Prenestina e La Rustica. La circolazione è stata interrotta lungo la diramazione Roma Sud verso la A24 per poter rimuovere i rottami del veicolo coinvolto dall'incendio, con conseguenti disagi ai guidatori. I vigili del fuoco giunti sul posto hanno domato le fiamme in pochi istanti e il traffico sta lentamente riprendendo normalmente, nonostante qualche rallentamento. Le forze dell'ordine hanno effettuato i primi rilievi scientifici, per risalire alle effettive cause che hanno portato allo scoppio dell'incendio sulla Lancia Ypsilon. Al momento non si registrano feriti.

Altri disagi alla circolazione dopo quelli di stamattina sulla Tangenziale Est

Questa mattina si sono registrati altri disagi a Roma a causa di un incidente lungo la Tangenziale Est, che ha visto coinvolte molte vetture in una carambola sotto il ponte dell'A24. Il traffico è rimasto bloccato a lungo per rimuovere i rottami dei veicoli rimasti bloccati sulla corsia d'emergenza, con i guidatori che sono rimasti a lungo bloccati sul tratto stradale capitolino, andato in tilt anche ieri a seguito di un incendio vicino alla stazione Tiburtina avvenuto ieri. Un veicolo ha preso fuoco in pochi istanti e il fumo scaturito dall'incendio ha raggiunto in pochi istanti le persone che in quel momento si trovavano a bordo delle loro macchine. Pure in quel frangente il traffico è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia per un tratto della Tangenziale Est, con conseguenti disagi alla circolazione.