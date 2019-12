in foto: Immagine di repertorio

Le scuole rimarranno chiuse domani venerdì 13 dicembre a causa dell'ondata di maltempo che si è abbattuta in queste ore su Roma: ad annunciarlo è il Campidoglio in una nota nel tardo pomeriggio di oggi. "A seguito dell'allerta meteo diramata dalla Protezione civile della Regione Lazio – si legge – la Sindaca di Roma Virginia Raggi sta firmando un'ordinanza per disporre domani la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado, parchi, cimiteri e ville storiche".

Roma e Lazio: allerta meteo di codice giallo

La decisione del Campidoglio giunge in seguito all'allerta meteo emanata dal Dipartimento della Protezione Civile su Roma e tutta la regione Lazio per domani, venerdì 13 dicembre, giornata di Santa Lucia, a causa del maltempo. L'allerta è di codice giallo e prevede dalla tarda mattinata di domani e per le successive 24-36 ore venti di burrasca o burrasca forte, con raffiche di tempesta sulla Capitale e sulla Regione, con forti mareggiate lungo il versante tirrenico. Attese precipitazioni di forte intensità, anche di carattere temporalesco. Particolarmente sorvegliate le seguenti zone: l'Appennino di Rieti, Roma, Aniene, i Bacini Costieri Sud e il Bacino del Liri. La protezione civile ha inoltre adottato una fase operativa di “Preallarme per vento” su tutte le zone di allerta.

Scuole chiuse a Civitavecchia domani, venerdì 13 dicembre

Scuole chiuse anche a Civitavecchia e Santa Marinella domani, venerdì 13 dicembre “a causa del forte vento di burrasca forza 10-11, a scopo cautelativo, al fine di garantire la pubblica sicurezza ed incolumità, nella giornata di domani tutte le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse”. Gli studenti resteranno a casa.