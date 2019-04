Giacevano a terra da tempo, abbandonati dopo la fine dell'ultima allerta meteo. Erano diventati un simbolo dell'emergenza alberi e un pericolo per l'incolumità dei bambini della scuola Contardo Ferrini di Roma, ma domani saranno rimossi i tronchi che, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, dovevano essere portati via circa un mese fa. La redazione di Fanpage.it ha telefonato alla scuola in via di Villa Chigi, confermandoci che per domani è prevista la rimozione degli alberi crollati a causa del forte vento, dopo le polemiche degli ultimi tempi e la preoccupazione legata alla sicurezza e degli alunni. I tronchi non erano transennati e di conseguenza i bambini potevano tranquillamente saltarci sopra, mettendo a repentaglio la loro salute. Una situazione simile a quella della scuola elementare di villa Paganini, dove da tempo sono abbandonati tronchi di pini davanti all'istituto Montessori.

Oggi il vertice sul piano anti-crolli

La decisione di rimuovere i tronchi davanti alla scuola Ferrini arriva lo stesso giorno del vertice a Roma tra la sindaca Virginia Raggi e i funzionari dei ministeri competenti all'ambiente. Al centro del tavolo la decisione se procedere al taglio degli alberi pericolanti o se far partire un piano di "manutenzione straordinaria" per salvaguardare il patrimonio arboreo di Roma. L'obiettivo è inoltre quello di porre fine all'emergenza alberi e di tutelare l'incolumità dei cittadini, colpiti già in passato da grossi disagi. Da ottobre il Comune di Roma aveva chiesto al Servizio Giardini, implementato recentemente dalla Raggi, di sistemare il manto stradale e rimuovere gli alberi abbattuti. Ora la richiesta è quella di fondi dal Governo, per fronteggiare la situazione con un piano strategico condiviso da Roma Capitale e da Palazzo Chigi.