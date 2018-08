Grave incidente stradale a Rocca Priora, comune dei Castelli romani che fa parte della città metropolitana di Roma. Ieri attorno a mezzogiorno una bambina di 5 anni è stata investita in via Tuscolana da un'auto, il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso. La bimba era in compagnia dei suoi genitori: era da poco scesa da un autobus e aveva momentaneamente lasciato la mano di mamma e papà, incamminandosi da sola. Proprio in quel momento una Fiat Punto guidata da un ragazzo di 30 anni l'ha travolta. Il giovane alla guida in un primo momento è fuggito senza fermarsi a prestare soccorso: più tardi si è costituito ai carabinieri della stazione di Rocca Priora, dove è stato denunciato per omissione di soccorso e lesioni stradali gravi. Critiche purtroppo le condizioni della bimba, che si trova ricoverata in prognosi riservata al Policlinico Gemelli.

Il grave incidente ha spinto i residenti di Rocca Priora a chiedere immediati interventi per mettere in sicurezza la Tuscolana: "È un continuo – ha affermato una residente della zona alla testata locale "Il Mamilio.it" – Per chi costretto a camminare a piedi è un suicidio. Non ci sono marciapiedi, nell'ultimo tratto che va dal bar ad arrivare all'incrocio di Via di Velletri non c'è illuminazione. Sappiamo che una parte è competenza della Città Metropolitana, ma credo anche che se chi ci amministra non stimola nulla cambierà". Sempre sulla Tuscolana giovedì c'era stato un altro incidente, in questo caso mortale: a perdere la vita è stata una donna di 64 anni, travolta da un'auto mentre attraversava la strada.