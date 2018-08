in foto: Immagine di repertorio

Travolta da da un'auto in corsa. Una donna di 64 anni è morta investita da una macchina mentre attraversava la strada in via Tuscolana, all'altezza del chilometro 262, in direzione fuori città. Il tragico incidente è avvenuto alle ore 22.34 di ieri, giovedì 2 agosto. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 in ambulanza ma per la donna non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. troppo gravi le ferite riportate sul suo corpo. I rilievi sono stati svolti dagli agenti del Gruppo Casilino dei vigili urbani di Roma Capitale. La salma della donna è stata trasferita al Policlinico di tor vergata e si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Investimento mortale in via Tuscolana

Alla guida del veicolo che ha investito la donna, nata nel 1954 c'era un uomo italiano di 46 anni. A colpirla una Toyota Yaris. Per verificare le responsabilità del conducente sarà necessario attendere i risultati degli esami di rito su alcol e droga, per accertare che al momento in cui si trovava al volante non fosse in condizioni psicofisiche alterate.