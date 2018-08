Attimi di tensione, questa sera, davanti al centro di accoglienza "Mondo migliore" di Rocca di Papa, nella provincia di Roma, che nelle prossime ore ospiterà 100 migranti che erano a bordo della nave Diciotti della Guardia Costiera- sbarcata soltanto qualche giorno fa a Catania dopo giorni di polemiche – così come annunciato da Papa Francesco. Due gruppi di cittadini – quelli a favore dell'arrivo dei migranti e quelli invece contrari – si sono affrontati proprio all'ingresso della struttura di accoglienza, dando vita ad accese discussioni. I cittadini pro migranti si sono presentati con alcuni cartelli con su scritto "welcome", mentre un piccolo gruppo di persone – tra cui ci sarebbero anche rappresentati di estrema destra – hanno urlato "noi qui non li vogliamo". Il posto è attualmente presidiato dalle forze dell'ordine, presenti sul posto con un blindato.

La decisione di ospitare 100 migranti nella cittadina della provincia romana comunicata dalla Santa Sede aveva sollevato già nelle ore scorse non poche polemiche. Alcuni cittadini erano infatti insorti sul web, manifestando il loro dissenso, talvolta anche con parole grosse, con commenti offensivi e razzisti. "Avete rotto, ammazzateli tutti" scriveva qualcuno. E ancora: "Non li vogliamo, portano malattie". Nella notte, poi, proprio nel centro di Rocca di Papa, in piazza Roma, era comparso uno striscione di contestazione – prontamente rimosso – nei confronti addirittura del Papa, Jorge Bergoglio: "Francè, portateli a San Pietro".