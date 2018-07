"Non ci sono buche, nessuna buca, nessuna buca", sosteneva qualche giorno fa Beppe Grillo in un video pubblicato su Facebook e realizzato mentre percorreva in macchina le strade di Roma. Frasi che non sono piaciute non solo alla mamma di Elena Aubry, la 26enne morta in un incidente causato probabilmente proprio dalle imperfezioni del manto stradale, ma anche a un'esponente di spicco del Movimento 5 Stelle romano. Si tratta di Roberta Lombardi, ex deputata ed ex candidata alle Regionali del Lazio, che su Facebook oggi ha pubblicato una dura lettera in cui critica, per la prima volta, il fondatore del Movimento: "Caro Beppe, qualche giorno fa sono rimasta stupita, ed è per me la prima volta, di aver visto un tuo video ed aver reagito, alla fine, non con un sorriso ma con un fondo di tristezza. E mi sono subito chiesta il perché". Lombardi si riferisce alle già citate frasi sulle buche nel video realizzato a Roma da Grillo. Sentendo quelle parole, dice l'ex deputata, "non ho più riso, e mi è sceso un velo di tristezza. Perché purtroppo il problema delle buche a Roma (come in tantissime altre città italiane) non fa ridere. Perché purtroppo ci sono persone che hanno subito gravi infortuni, e famiglie che hanno subito lutti, a causa del pessimo stato del manto stradale".

"Io capisco benissimo lo sforzo che Virginia Raggi e la sua giunta stanno facendo per sistemare quanto più possibile quel disastro, rispettando le regole e utilizzando come si deve il denaro pubblico. Ma noi non possiamo dire “non ci sono buche”, caro Beppe. Sarebbe da incoscienti, e noi non lo siamo. Dobbiamo dire la verità: a Roma c’è una situazione difficilissima, nonostante si sia cambiato passo nell’assegnazione e nella gestione dei lavori", scrive ancora Lombardi. E conclude: "Tutti noi, tutti insieme, dobbiamo aiutare l’amministrazione capitolina a fare il massimo, perché noi siamo il MoVimento Cinquestelle: non mettiamo la polvere sotto il tappeto, non mettiamo le chiacchiere sopra le buche. Noi risolviamo i problemi e cambiamo il modo stesso di affrontarli, dunque -anche guardando con rispetto a chi per quelle buche ha avuto la vita rovinata- noi non dobbiamo dire che le strade di Roma sono perfette, ma semmai che saremo così bravi da sistemare anche questo problema. Saremo i primi a farcela, anche in questo, con la forza della ragione e della verità. E allora, solo allora, potremmo ridere di nuovo, parlando delle buche di Roma".

Nei giorni scorsi la mamma di Elena Aubry aveva rivolto un appello ai cittadini riferendosi anche lei, senza mai citarlo direttamente, alle parole di Grillo: "C'è pure chi dice che le buche non ci sono… Ma, amore mio – rivolgendosi alla figlia morta – noi non dobbiamo permettere che muoiano altre persone. Elena aiutami. Il sistema c'è e funziona . Basta evidenziarle con una semplice bomboletta di vernice gialla". I romani hanno accolto l'appello e in molti hanno cerchiato di giallo le buche presenti sull'asfalto.