in foto: Beppe Grillo e Virginia Raggi

"Neanche una buca, neanche una buca", scandisce Beppe Grillo mentre percorre in automobile una strada di Roma. Ma in quel momento il comico genovese, che ha trascorso qualche giorno nella Capitale per incontrare i vertici del Movimento 5 Stelle, si trovava, come fa notare Lorenzo D'Albergo su Repubblica, sull'Autostrada A24 Roma-L'Aquila, la cui manutenzione è di competenza della Regione Lazio, amministrata da Nicola Zingaretti e dal centrosinistra, e non del Comune di Roma amministrato da Virginia Raggi. Niente buche, quindi, per Grillo ma, ammette, "un pochino di manutenzione al verde è normale, sono 40 milioni di metri quadri, siamo leggermente indietro".

Durante il suo soggiorno romano il comico genovese e fondatore del Movimento 5 Stelle ha voluto concedere un altro elogio all'operato della sindaca Raggi e, in particolare, in merito alla raccolta differenziata dei rifiuti. "Roma Capitale è stata premiata per il nuovo modello di raccolta differenziata. Si tratta di un riconoscimento importante, questi ragazzi ce la stanno mettendo tutta e pian piano si vede la differenza", aveva scritto Grillo qualche giorno fa su Twitter, facendo riferimento a un articolo pubblicato sul suo blog in cui si parla del premio del Conai assegnato a Roma Capitale per la raccolta differenziata in due municipi della Capitale (municipi VI e X). Si tratta effettivamente di un premio conferito da Legambiente alla Capitale, anche se l'associazione per la tutela della natura sottolineava: "Se ogni giorno il porta a porta arrivasse allo 0,35% dei romani, la Capitale impiegherebbe 191 anni a passarvi tutta". Entrambi i post del comico genovese, sia quello sulle buche, che quello sui rifiuti, sono stati aspramente criticati da molti cittadini sui social network.