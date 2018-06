in foto: Adriano Zuccalà (M5s), nuovo sindaco di Pomezia

Adriano Zuccalà del Movimento 5 stelle, è il nuovo sindaco di Pomezia avendo ottenuto al ballottaggio il 68,8% dei consensi. Il candidato pentastellato ha battuto Pietro Matarese, che sostenuto dalla coalizione di centrodestra ha ottenuto il 31,2% dei voti. Sopra la media nazionale l'affluenza alle urne al 40,58%. Al primo turno era stata del 56,22%.

Il comune del litorale a sud di Roma si conferma una inespugnabile roccaforte grillina: dopo l'addio dell'ex sindaco Fabio Fucci, ricandidatosi con una lista civica che ha ottenuto il 23% dei consensi, in aperta ribellione contro la regola dei due mandati del M5s, questo è riuscito ad arginare la possibile emorragia di consensi confermandosi alla guida del comune. Su Zuccalà, pur senza apparentamento formale, sembrano essere confluiti i consensi di molti degli elettori che al primo turno avevano scelto proprio Fucci o il centrosinistra.

"Pomezia ha scelto di premiare ciò che è stato fatto negli scorsi 5 anni e di dare continuità al lavoro svolto. Il voto di oggi è la conferma che il lavoro di squadra alla lunga paga sempre e che i cittadini apprezzano quello che fai sul territorio, tutti i giorni con costanza e sacrifici. Non sono stati mesi facili per nessuno di noi ma siamo rimasti compatti e ci abbiamo creduto. Mi sento di dire una cosa: non è stata una sconfitta dell’avversario, ma una vittoria del Movimento 5 Stelle sul territorio". Così su Facebook nella notte il nuovo sindaco di Pomezia.