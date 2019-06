in foto: Un comizio con Matteo Salvini

A Civitavecchia nessuna sorpresa rispetto ai risultati del primo turno: Ernesto Tedesco è il nuovo sindaco del comune portuale in provincia di Roma, espressione di un’alleanza di centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Unione di Centro, e due liste civiche). Tedesco ha battuto al ballottaggio con il 58,14% dei voti l'avversario Carlo Tarantino, della coalizione del centrosinistra. L’affluenza si è attestata alla chiusura delle urne al 53% degli aventi diritto che si sono recati a votare. Già al primo turno il neoeletto aveva sfiorato la vittoria con il 49% dei consensi. I sostenitori del nuovo sindaco hanno festeggiato la vittoria in piazza attorno all'una e mezzo, quando ormai il risultato appariva chiaro.

Ernesto Tedesco il ritorno alla politica e l'adesione alla Lega

Avvocato, già vicesindaco e assessore alla cultura, lo scorso febbraio ha annunciato il ritorno alla politica attiva dopo un periodo di allontanamento con la sua adesione alla Lega. Dopo qualche mese è proprio sul suo nome che ha trovato unità il centrodestra, ritornando al governo della città dopo la parentesi dell’amministrazione del Movimento 5 Stelle.

Elezioni comunali: i risultati dei ballottaggi in provincia di Roma

In provincia di Roma il centrodestra vince anche a Ciampino e Nettuno, mentre a Monterotondo il ballottaggio ha visto l’affermazione del centrosinistra. A Tivoli si conferma la vittoria di una coalizione civica sul centodestra. Ovunque si è registrata l’affermazione della Lega come primo o secondo partito, ma proprio a Civitavecchia il partito di Matteo Salvini conquista il suo primo sindaco eletto in provincia di Roma.