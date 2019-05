Il candidato del Pd, Carlo Tarantino, ha raggiunto il 23,48%. Quello del centrodestra unito, Ernesto Tedesco, ha totalizzato il 46,66%, mentre la candidata del Movimento 5 Stelle, Daniela Lucernoni, ha preso il 19,22%. I dati sono aggiornati a 14 su 53 liste di sezioni scrutinate.

L'affluenza. Alle 12 di ieri, domenica 26 maggio, avevano votato il 23,66 per cento degli aventi diritto. Alle 19 il 57,60 per cento e alle 23, dato finale, il 69,39 per cento. In tutto hanno votato 30.402 cittadini, 14.832 maschi e 15.570 donne.

Ballottaggio. Il ballottaggio è fissato per domenica 9 giugno.

Elezioni Europee 2019. A Civitavecchia la Lega di Matteo Salvini è il primo partito con il 33,9 per cento delle preferenze. Segue il Movimento 5 Stelle con il 20,22 per cento delle preferenze e terzo il Partito democratico con il 19,97. Quarta Forza Italia con il 10,07 per cento.

I candidati. I favoriti per la vittoria sono il candidato del Movimento 5 Stelle, Daniela Lucernoni, il candidato del centrodestra unito, Ernesto Tedesco, e il candidato del Partito democratico, Carlo Tarantino.

Comunali 2014. Al primo turno delle scorse elezioni comunali il candidato del centrosinistra, Pietro Tidei, aveva conquistato il 26,62 per cento delle preferenze. Al secondo posto era arrivato il candidato del Movimento 5 Stelle, Antonio Cozzolino, con il 18,33 per cento. Terzo e di pochissimo fuori dal ballottaggio il candidato di Fratelli d'Italia, Massimiliano Grasso, che totalizzò il 18,19 per cento. Quarto il candidato di Forza Italia, Andrea D'Angelo.

Elezioni comunali Civitavecchia, i risultati delle liste

Germano Di Francesco

RIFONDAZIONE COMUNISTA-PARTITO COMUNISTA ITALIANO

Daniela Lucernoni

MOVIMENTO 5 STELLE

Dario Mele

CASAPOUND ITALIA

Vittorio Petrelli

IL BUON GOVERNO

CIVICI CON PETRELLI

Carlo Tarantino

ARTICOLO 14

TARANTINO SINDACO

ONDA POPOLARE

PARTITO DEMOCRATICO

LISTA DEMOS

Ernesto Tedesco