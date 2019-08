in foto: La situazione dei rifiuti in via Fauglia, Roma

Agosto sta volgendo al termine, le ferie sono finite e i romani stanno tornando nella capitale. Ma c'è una cosa che si chiedono tutti: per quanto tempo ancora Roma continuerà a essere sommersa dall'immondizia? Con la fine dell'estate termina anche l'emergenza rifiuti oppure questo è un problema che ci accompagnerà per diverso tempo ancora? La Regione Lazio ha recentemente concluso un accordo con la Regione Marche per il trattamento dei rifiuti a Roma, cinque cinquemila tonnellate al mese. Lo smaltimento, avverrà poi nel Lazio. Emergenza finita allora? Sembrerebbe di sì, anche se chiaramente bisognerà vedere se il piano funzionerà correttamente. Senza contare che è necessario trovare una soluzione definitiva a quella che a Roma sta diventando un'emergenza che si ripete ormai frequentemente. Le Marche, infatti, non possono trattare all'infinito i rifiuti della capitale: e se quest'accordo potrebbe salvare la città dall'emergenza rifiuti e aiutarla a risolverla, non può essere di certo la sola risposta al problema dell'immondizia nelle strade di Roma.

Emergenza rifiuti a Roma, Valeriani: "Serve svolta decisa di Ama e Comune"

“Ancora una volta l’amministrazione Zingaretti ha garantito una corretta e concreta collaborazione istituzionale per supportare il Campidoglio nella gestione del ciclo dei rifiuti urbani, soprattutto in questa fase di criticità – ha dichiarato Massimiliano Valeriani, assessore al ciclo dei rifiuti della Regione Lazio, ad Askanews – Però ora chiediamo una svolta decisa da parte del Comune di Roma e di Ama, che dovranno compiere rapidamente quelle scelte necessarie sugli impianti di servizio per assicurare un corretto funzionamento del sistema dei rifiuti. Il fallimento della proposta capitolina di portarli in paesi esteri dimostra che non è più accettabile la mobilità dei rifiuti, che ha pesanti costi economici e ambientali. Non si può continuare a confidare nell’aiuto delle altre regioni senza fare il proprio dovere per risolvere in modo duraturo il problema dei rifiuti".