in foto: Foto di repertorio

Un grave incidente sulla via Salaria ha causato la morte di una donna nel primo pomeriggio, a poca distanza da Campo Maggiore, vicino Rieti. La sua macchina, una Fiat Idea, è uscita di strada dopo essersi ribaltata mentre stava procedendo in direzione Roma. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, la polizia stradale e un'eliambulanza, ma i soccorsi sono stati inutili. Gli agenti e il personale sanitario non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, una 51enne di Roma. Al momento non sono chiare le dinamiche del sinistro stradale, con gli agenti alle prese con i primi rilievi scientifici. A seguito dello schianto il traffico è stato fortemente congestionato, con le macchine che percorrevano la via Salaria tutte deviate all'altezza di Osteria Nuova. L'incidente sarebbe avvenuto intorno al km 43mila del tratto stradale. In base alle prime ricostruzioni la donna sarebbe stata sbalzata fuori dalla vettura, una Fiat grigia, morendo presumibilmente sul colpo. Al momento la circolazione sta tornando alla normalità dopo la riapertura della consolare in entrambi i sensi di marcia.

Un altra vittima di un incidente sulla via Salaria

Purtroppo non si tratta del primo decesso a seguito di un sinistro stradale sulla via Salaria. Nella metà di aprile uno scontro tra due automobili in una galleria aveva portato alla morte di uno dei guidatori, a seguito di uno schianto frontale tra le due macchine. La circolazione era rimasta bloccata a lungo, fino alla rimozione dei veicoli dalla carreggiata. Lo stesso destino aveva colpito un motociclista a fine marzo, rimasto vittima di un incidente sulla stessa via dopo essere stato colpito da una macchina. Anche in questo caso si è trattato di uno scontro frontale, con l'uomo alla guida della moto che è stato sbalzato dalla sella. Il transito dei veicoli rimase fermo a lungo, per consentire ai carabinieri di svolgere i rilievi scientifici del caso.