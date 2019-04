in foto: Rieti, incidente mortale in una galleria della via Salaria a Rieti

Incidente mortale sulla via Salaria a Rieti. Stando a quanto si apprende, sarebbe avvenuto all'interno della galleria Sant'Antonio in direzione di Ascoli Piceno. Anas comunica che la Statale è stata chiusa e il traffico deviato sulla ex statale Salaria in località San Giovanni Teatino, al chilometro 71. La dinamica è ancora incerta, ma secondo le prime ricostruzioni sarebbero rimaste coinvolte due automobili. Dalla foto diffusa dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, sembra che le due vetture si siano scontrate frontalmente. Sul posto i soccorritori del 118, le forze dell'ordine e il personale dell'Anas, che sta cercando di ripristinare la circolazione nel minor tempo possibile. Al momento non è stata diffusa l'identità della vittima. Sconosciute anche le condizioni di salute di chi era a bordo dell'altra automobile coinvolta nel tragico schianto. L'incidente è avvenuto nel corso della mattinata di oggi, 16 aprile.

Chiusa via Salaria, traffico deviato

