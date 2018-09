in foto: Gigantografia della vincita nel bar di Ottavia (Facebook).

La fortuna ha baciato il quartiere Ottavia, quello da cui proviene la sindaca Virginia Raggi. Un operaio ha acquistato un gratta e vinci "Turista per sempre" al costo di 5 euro e ne ha vinto due milioni. È successo la scorsa domenica, 16 settembre, nel bar Festival in via Casal del Marmo. Ed è subito scattata una grande festa che ha coinvolto tutta la zona. Come ha raccontato Il Messaggero, l'uomo, sposato e con una bambina, avrebbe ricevuto il biglietto vincente come regalo dal padre, pensionato, che gli avrebbe detto: "Spero ti sia di buon augurio". E così è stato.

"Nel biglietto erano stati grattati due turisti per sempre. Una vincita doppia quindi", hanno spiegato i titolari del bar. Il fortunato, che tuttavia ha preferito per ovvi motivi rimanere anonimo, intascherà subito 300mila euro, e altri seimila euro al mese per vent'anni. Inoltre, avrà diritto a un bonus finale di centomila euro, per un totale complessivo di due milioni di euro. Una vincita simile si era registrata nel Lazio ad Aprilia, in provincia di Latina, lo scorso febbraio, quando con un gratta e vinci da 20 euro la vincita complessiva era stata di due milioni di euro.