Grande vincita ad Aprilia, in provincia di Latina, dove un ignoto cittadino ha speso venti euro comprando un gratta e vinci ‘Maxi Miliardari0', vincendo ben 2 milioni di euro. La vita cambiata dell'uomo cambiata in una manciata di minuti grazie alla maxi vincita ottenuta spendendo pochi euro.

Il biglietto fortunato è stato acquistato nel locale Caos Caffé di via Verdi, nel centro della cittadina. I titolari del bar, che forse ora si aspettano un regalo dal fortunatissimo vincitore, hanno confermato si la vincita, ma affermato di non sapere chi sia stato ad acquistare il biglietto.

Alcuni giorni fa vinti 5 milioni di euro a Saonara, in provincia di Padova, sempre con un Gratta e Vinci. In questo caso il vincitore è stato un artigiano che, per paura per la propria persona, si è barricato in casa. Anche in questo caso il biglietto fortunato è stato comprato in un bar per la cifra di 20 euro.