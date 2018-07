Per punire chi abbandona immondizia e quant'altro per le strade della capitale, Virginia Raggi invita i cittadini a fotografare e filmare gli "zozzoni" per denunciarli. Le immagini dovranno essere spedite al portale unico per le segnalazioni istituito dal Campidoglio, così che si possa risalire all'identità degli atti dei gesti incivili. Ogni singola segnalazione, promette la sindaca, "sarà verificato con norme e procedure" senza automatismi.

A farlo ha già cominciato la prima cittadina da qualche tempo, pubblicando sulla sua pagina Facebook i video di concittadini incivili che abbandonando rifiuti o elettrodomestici in mezzo alla strada. "Lo abbiamo già fatto con gli incivili che avevano buttato i rifiuti in maniera irregolare, segnalati tramite un video, e che sono stati sanzionati attraverso il riconoscimento della targa", spiega Raggi. E a chi presenta dei dubbi per quanto riguarda la privacy risponde così: "Noi parliamo di comportamenti che avvengono in pubblico. La targa non sarà mandata urbi et orbi. Nessuno manderà in rete il nome di quella persona. C'è cautela sulla privacy: è uno strumento che sarà vagliato dai vigili e se sussistono tutti elementi si procederà a sanzioni".

Presentando il portale il consigliere comunale Angelo Sturni ha sottolineato l'importanza del progetto e del protagonismo dei romani: "Ogni cittadino diventa sindaco. Si può prendere in carico le varie questioni del suo territorio. Potremo vedere la città che cambia dall'oggi al domani". L'assessora alla Roma Semplice Flavia Marzano ha invece messo l'accento sulla possibilità dei cittadini di seguire lo status della loro segnalazione presso gli uffici competenti.