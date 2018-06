"Un automobile porta in giro per la città un sacco della spazzatura e lo abbandona in strada" così scrive sui Twitter la sindaca Raggi. Una multa di 100 euro per il responsabile, che è stato ripreso con il telefonino da una residente di Torre Angela. "Questo video lo ha girato una cittadina che ringrazio – continua Raggi – perché ha denunciato un gesto incivile e di vigliaccheria che danneggia i romani. Sono episodi ai quali purtroppo assistiamo troppo spesso". E ha ribadito la presenza dell'amministrazione: "Noi ci siamo". Il sacco della spazzatura, infatti, è stato portato via da un quartiere in cui è partita la raccolta “porta a porta” e lasciato in un'altra zona dove sono ancora presenti i cassonetti.

Rifiuti abbandonati in strada, muta di 100 euro per il responsabile

La denuncia è arrivata da una cittadina che ha ripreso la scena con il suo telefonino, facendo un video: il filmato mostra una macchina di colore scuro che gira per le vie del quartiere. Il passeggero ha il finestrino abbassato e tiene un grande sacco nero della spazzatura appeso dal veicolo in corsa. "Secondo voi dove può lasciarlo visto che qui non ci sono più i secchioni ma la raccolta porta a porta?" dice ironicamente la voce della signora che sta riprendendo. Pochi secondi dopo, il lancio del sacco in strada senza fermare l'auto né uscire, poi, la fuga".

Raccolta "porta a porta" a Roma

Aspra la critica di Raggi agli autori del gesto: "Qualcuno invece di fare il proprio dovere, ha ‘regalato' la propria spazzatura agli altri. Magari è uno delle decina di migliaia di scrocconi che abbiamo scoperto in città: persone che non hanno mai pagato la tassa dei rifiuti e hanno vissuto sulle spalle degli altri. Per loro è finita. Stiamo multando gli ‘incivili' come questa persona. Sono atteggiamenti come questo che bloccano la rivoluzione che stiamo mettendo in atto per arrivare a un'economia circolare dove i rifiuti sono una ricchezza, dove chi differenzia di più paga meno tasse". Poi, il riferimento alla raccolta differenziata "porta a porta" partita in diversi municipi: "Nel quartiere Axa, nel X Municipio abbiamo rimosso 300 cassonetti e la settimana scorsa si è partiti con la raccolta porta a porta. Vogliamo una Roma moderna ed ecocompatibile con un modello intelligente e tracciabile di differenziata dei materiali post consumo".