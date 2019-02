in foto: L’allora consigliera Raggi criticava il sindaco Ignazio Marino sui pini caduti a Roma

Nel 2014 Virginia Raggi, allora consigliera comunale, criticava il sindaco Ignazio Marino per il crollo di un pino marittimo ai Fori Imperiali. Ora la Raggi, che nel frattempo è stata eletta prima cittadina, ha annunciato di voler abbattere molti di quei pini perché si è resa conto, dopo i monitoraggi avviati dall'aministrazione su molti alberi della città, che la manutenzione è quasi impossibile.

Il post di Raggi contro l'ex sindaco Marino

Questo il testo integrale del post della sindaca: "CROLLA UN PINO AI FORI. MARINO "INACCETTABILE CHIUSURA STRADA"No, Caro Sindaco, quello che è INACCETTABILE è che la verifica sulle alberature si faccia sempre DOPO il crollo… e stavolta è andata bene che non ci sono stati feriti né morti. Quello che è INACCETTABILE è che l'Ufficio Giardini non abbia fondi e non possa svolgere la sua attività. Quello che è INACCETTABILE è che un Sindaco si preoccupi della temporanea chiusura dei Fori e non del fatto che le alberature pericolanti siano una minaccia per tutta la città…".

Per risolvere il problema degli alberi pericolanti, la sindaca ha indetto due bandi: uno per la manutenzione del verde verticale (cioè degli alberi) con fondi europei, di cui ancora non si conosce però l'esito e i tempi di avvio, e uno per quanto riguarda il monitoraggio delle alberature. Proprio quest'ultimo progetto, avviato nel luglio 2018, ha mostrato che in realtà molti dei grandi pini marittimi che si trovano a Roma hanno radici poco solide e la loro manutenzione è ormai quasi impossibile. Per questo la sindaca ha annunciato un piano che ha definito coraggioso per abbattere gran parte degli alberi. Un piano, ha riconosciuto la stessa Raggi, che è destinato inevitabilmente a cambiare il volto della città e il suo panorama. Un problema, quello degli alberi pericolanti, tornato d'attualità dopo che nei giorni scorsi sono sono verificati decine di crolli a causa del vento fortissimo che soffiava sulla Capitale.