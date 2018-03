in foto: I tre principali candidati alle Regionali del Lazio: Nicola Zingaretti, Roberta Lombardi e Stefano Parisi

Prima il Senato, poi la Camera dei deputati e infine il voto alle Elezioni regionali. Per conoscere i risultati della corsa alla presidenza della Regione Lazio bisognerà aspettare il pomeriggio di lunedì 5 marzo. Durante l'election day di domenica 4 marzo le urne saranno aperte dalle ore 7 alle ore 23. Si svolgeranno, come noto, le operazioni di voto per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Nello stesso giorno si svolgeranno anche le elezioni del Presidente e del Consiglio regionale di Lombardia e Lazio. Alle 23 cominceranno le operazioni di scrutinio: si comincerà con lo spoglio delle schede per l'elezione dei senatori, poi si passerà alla Camera. Il giorno dopo, lunedì 5 marzo, dalle ore 14 si procederà allo scrutinio delle elezioni regionali. Intorno alle 16 si potrebbe avere una proiezione attendibile in merito ai risultati della Regionali. Qua tutte le informazioni su ‘come si vota alle Elezioni regionali'.

La sfida tra Zingaretti, Parisi e Lombardi.

Questi i candidati alla presidenza della Regione Lazio: il presidente uscente Nicola Zingaretti, candidato del Partito democratico e dell'alleanza di centrosinistra, la deputata Roberta Lombardi, candidata del Movimento 5 Stelle, Stefano Parisi, candidato del centrodestra, il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, sostenuto da due liste civiche, Jean Leonard Touadi, candidato di Scelta Civica, Elisabetta Canitano per Potere al Popolo, Giovanni Paolo Azzaro per la Democrazia Cristiana, Mauro Antonini per Casapound, Stefano Rosati per Riconquistare l'Italia.