Regala delle sorprese la XII indagine dell'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici di Roma Capitale, che prende in esame 18 voci raccogliendo il giudizio dei cittadini. Il voto è insufficiente in tutti e quindici i municipi della capitale, ma i voti non sono omogenei. Prima di tutto il voto assegnato alla qualità della vita nel proprio quartiere è sempre sensibilmente migliore di quello assegnato alla vivibilità metropolitana. I cittadini più contenti di vivere nel loro quartiere sono quelli di Ostia e di Montesacro, che assegnano un voto medio rispettivamente 5,56 e di 5,46, così il X e il III Municipio si attestano a un passo dalla sufficienza.

I più scontenti? Paradossalmente i residenti nel centro storico, con un voto medio di 4,29. I cittadini che abitano nel I Municipio sono così quelli che assegnano un voto più basso alla vivibilità della città, nonostante si dovrebbero trovare nell'area con i servizi più a portata di mano e non devono affrontare i lunghi tragitti a cui sono costretti gli abitanti delle aree più periferiche, i cui arredi urbani sono senza dubbio più malmessi delle strade del centro, così come gli spazi verdi. Un giudizio fortemente negativo arriva anche dai municipi della periferia Est di Roma: è questa l'area geografica della capitale, nei municipi IV, V, e VI in cui la qualità dei servizi pubblici influisce in maniera negativa sulla vita dei cittadini.

In generale più si va verso la periferia meno i cittadini si lamentano dei servizi: "Esaminando la ripartizione territoriale per zone concentriche e per municipio, si nota che nessuna area si avvicina alla sufficienza. L’area periferica esterna al Grande Raccordo Anulare (GRA) esprime tuttavia una valutazione migliore rispetto alle fasce centrali, con un massimo nella zona del litorale che corrisponde al Municipio X. La macro-zona meno soddisfatta è l’area periferica interna al GRA, ma il voto più basso è quello del centro, Municipio I. In generale, i voti municipali sotto la media si trovano nella parte est della Capitale".