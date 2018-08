Archiviato il Ferragosto rovinato dalla pioggia, dopo il temporale di ieri che ha allagato strade e fatto cadere alberi in diverse zone della città (due turisti sono rimasti feriti a due passi dalla Stazione Termini), i romani che si trovano in città guardano con speranza al prossimo week end per un tuffo al mare o in piscina, una grigliata o una gita fuori porta. Ma a guardare le previsioni non c'è da stare troppo allegri, in particolare per la giornata di sabato 18 agosto, quando il cielo velato potrebbe portare con sé piovaschi e temporali a partire dal pomeriggio. Andrà meglio nella giornata di domenica 19 agosto, quando il cielo sarà sempre attraversato da nubi di passaggio, ma non sono previste piogge. La vera novità però è rappresentata dal brusco calo delle temperature già avvertito dalla giornata di oggi: le minime non supereranno i 30 gradi e le minime scenderanno anche sotto i venti. Temperature ben lontane dall'afa delle prime due settimane di questo agosto 2018. Prima avvisaglia di un'estate che va finendo in anticipo?

"Nella giornata di sabato 18 qualche acquazzone potrebbe interessare i settori alpini e inoltre quelli appenninici, soprattutto nel corso delle ore pomeridiane, con locali sconfinamenti fin verso le aree pianeggianti adiacenti. Anche sulla Sardegna e sulla Sicilia orientale non è escluso che possano verificarsi dei rovesci, mentre sul resto del Paese invece sarà il sole a prevalere. – si legge nelle previsioni del portale ilMeteo.it – Domenica 19 tendenzialmente sarà la fotocopia della giornata precedente: avremo ancora precipitazioni temporalesche frequenti sulle Alpi e al Centro-Sud, specie sui rilievi, ma localmente fin verso le pianure e qui in particolare potrebbero risultare di forte intensità con alta probabilità che possano verificarsi dei nubifragi. Andrà meglio altrove, con ampi spazi soleggiati, salvo per qualche fenomeno sulle due Isole Maggiori. Attenzione, perché i fenomeni potrebbero anche risultare violenti, con locali grandinate e trombe d'aria e/o marine, scaturite dal forte contrasto termico tra le masse d'aria calda e quelle più fresche provenienti dall'Atlantico".